Õpetaja käskis 16-aastasel teismelisel oma päevi kinni hoida

Redditis on alamfoorum AITA (Am I The Asshole – tegemist on nõuandefoorumiga, kus küsitakse keeruliste situatsioonide kohta nõu ja soovitakse teada, kes täpselt jobuna käitus). 16-aastane kasutaja nimega PizzaPepparoni kirjutas ehmatavast juhtumist videotunnis, kus oli kõigil osalejatel kohustuslik kaamera töös hoida. Kui tüdruk avastas, et keset tundi on tal ootamatult alanud päeval, kirjutas ta õpetajale privaatselt. Õpetaja, keda ta nimetab Härra T-ks, olevat seni jätnud endast tagasihoidliku ja mõistliku mehe mulje. Seda üllatavam oli, et alguses mees ignoreeris tüdrukut, siis aga kirjutas: «Sa oleks pidanud paremini planeerima. Õpi end kontrollima.»