GAASIKEERAMINE ⟩ Viis pealtnäha süütut lauset, mis tegelikult on ohtlikud ja mürgised

Kõigepealt teeme terminid selgeks. Mis on gaasikeeramine? Gaasikeeramine on vaimse ja psühholoogilise vägivalla üks vorme. See on väljend, mis pärit ingliskeelsest sõnast gaslighting ja see omakorda on tulnud keelde samanimelise näidendi pealkirjast. Termin pärineb 1938. aasta näidendist pealkirjaga «Gaslight», kus mees paneb oma naise uskuma, et too on hulluks läinud (keerates aegamisi gaasivalgusteid korteris pimedamaks ja vastates naise kurtmisele, et ta kujutab seda ette). Uuringud on näidanud, et gaasikeerajad toidavad meisterlikult kahtlusi, ebakindlusi ja paranoiat. Nad õõnestavad su vaimset stabiilsust ja reaalsustaju.