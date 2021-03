«Küsite, mis siis nii valesti läks, kui abikaasaga avatud suhte kasuks otsustasime? See mõte kukkus haledalt läbi ja kogu ettevõtmine lõppes lahutusega. Esiteks, tulime vabaabielu mõtte peale seetõttu, et olime vahetult enne seda üksteist petnud. Teiseks, nõustusin avatud suhtega ainult sellepärast, et olin oma abikaasa maha jätmiseks liiga arg.