PSÜHHOLOOG SELGITAB ⟩ Miks on nii raske sõpradele antud nõuandeid ise kuulda võtta?

Kujutleme situatsiooni, kus su sõber soovib väga kellegagi püsivas suhtes olla, ent ometi kipuvad kõik tema kaaslased olema ühel või teisel moel kättesaamatud. Sina märkad väljastpoolt vaadates sõbra soovi ja käitumise vahel laiutavat kuristikku ning selgitad talle, et kui ta tõesti tahab püsisuhtes olla, siis peab ta vaatama inimeste poole, kes on selle mõtte suhtes vastuvõtlikud.

Kui sa peale seda vestlust vaatad aga omaenda elu, siis avastad sealt partneri, kes on sulle mitu korda öelnud, et ta ei taha suhtes olla... kuigi sina seda väga soovid. Nüüd tekibki küsimus: samas olukorras sõbrale suutsid sa väga ilusti selgitada, mis on tema soovide reaalsuseks saamise teel ees, kuid ise komistad ju täpselt samade rehade otsa.