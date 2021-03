Mõnikord räägitakse, et tähemärgid on oma asukohta muutnud ja päikesemärgid ei kehti enam nende kuupäevade järgi, nagu me seni teadsime. Kes astroloogia kohta palju ei tea, võib sattuda sellest suurde segadusse. «Kas ma polegi enam Skorpion, nagu alati arvasin?»