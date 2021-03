Seksiekspert teeb puust ja punaseks: miks mehed tegelikult pornot vaatavad?

Seksiekspert Tracey Cox avaldab väljaandele DailyMail, et pandeemia ajal on hakatud vaatama pornograafiat kõvasti rohkem kui varem. Suurbritannias on porno vaatamine suurenenud suisa 27 protsenti. Ekspert tõdeb, et muretsemiseks pole põhjust, kui oled partneriga regulaarselt vahekorras, ilma et sealjuures probleeme esineks.