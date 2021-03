Harjumaa idapiiril vastu Virumaad, Valgejõe metsade rüpes tuleb põllurahval loodusega kõvasti võidelda, jutustati 1936. aastal väljaandes Maa Hääl. Kummalises külakeses elasid kummalised inimesed, kes üldiselt vihtusid kurtmata tööd teha, kuid kelle eludes kord juhtus nii ebatavaline juhtum, et see leheveergudelegi jõudis.

Omapäraseks metsakolgastikuks osutus seal Kõnnu vallas Suru metsaküla inimese töö- ja mõttemaailm: nagu kiindunuks see mornilt samasse puna-ruugesse rebaseliiva ning kiviräbusse ja süngeisse nõmmedžungleisse. Ilma et teaks surulane isegi: miks. Kuid et ümbruski oli kord juba selline, mis tahes-tahtmatult pani mõlkuma morne mõtteid ning pigistas märkamatult siinsel põllumehel kämbla nii tugevalt ümber adra käsipuu, et rakud peos ning verevimmagi küüne all.