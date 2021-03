Kui sul on palavik, siis tähendab see seda, et keha võitleb parajasti põletikuga. Et sina külmetusest paremini paraneksid, vajab su keha piisavalt toitaineid, vedelikku ning puhkust. Jah, haiguse ajal ei pruugi sul küll tavalisega võrdne söögiisu olla, ent proovi sellest hoolimata võimalikult normaalselt süüa. Kindlasti ära ennast näljuta, sest see taastumisele kaasa ei aita.