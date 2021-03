KEVADEPROGNOOS ⟩ Tõotab tulla romantiline kevad!

Seekordne kevad tõotab tulla romantiline, vähemalt on selleks hinges väga suur igatsus. Nimelt kevade sündimise hetkel, 20. märtsi hommikul kell 13.37, on Päikese tugevaim aspekt lähenev ühendus Veenusega - tähelepanu keskmes on kõik armastuse, naudingu ja iluga seonduv. Veenus on veel Kalade lõpukraadides, mistõttu armastuses ollakse tundlik ning vahel väljendub see suure igatsusena. Ent maskuliinne Päike Jääras koos õrna feminiinse Veenusega Kalades loob dünaamilise ja magnetilise kombinatsiooni - võimalus kogeda armastust on väga suur.