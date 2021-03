Tähemärgid, keda on kõige lihtsam ja keerulisem tagasi võita

Nii nagu ka Erose ja Psyche müüt näitas, teeme aeg-ajalt oma ebakindlusest, teadmatusest või hirmust vigu, mis võivad meile suhte maksma minna. Aga kui hiljem avastame, et armastame seda inimest siiski väga ja soovime olla temaga koos, siis milline on tõenäosus, et võime ta tagasi võita? Tegelikult sõltub see sünnikaardis ja inimeses väga paljudest asjaoludest, aga vaatame, millised tähemärgid seda soodustavad või raskendavad.