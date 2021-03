Pereõde Angela Eensalu-Lind: vaktsiinivastaseid on kahjuks aina enam

Mõnikord tulevad patsiendid hoiakuga, et tehke midagi, aga kahjuks see nii lihtne ei ole. Pereõena võin soovitada jalutamist, söömisharjumuste muutmist ja kõike muud, aga kui patsient ei ole motiveeritud, siis ei hakka ta ka minu soovitusi järgima. Patsiendil peab endal olema huvi ja motivatsioon vastutustundlikuks tervisekäitumiseks.

Kui palju jõuate ennetustööd teha?

Haiguste ennetus ja tervisedendus on pereõe töö lahutamatu osa. Kui inimene tuleb minu vastuvõtule ja ta kuulub mingi haiguse riskirühma, siis ma kindlasti räägin temaga sellest. Ma ei jää ootama, millal ta tuleb kaebusega.

Kuidas panna inimesed oma tervisest hoolima?

Teoorias on alati kõik lihtsam kui praktikas, kuid ma arvan, et rääkimise ja selgitamisega.

Kui minu vastuvõtule tuleb näiteks 40ndates mees ja ma näen, et on ülekaal, veresuhkur ja vererõhk on normist kõrgemad, siis me vestleme sel teemal. Arutleme, missugune on tema elustiil ja mida tuleks ette võtta, et olukord ei süveneks. Õde peab oskama vestlust juhtida niimoodi, et patsient hakkab ise vastuseid otsima ja pakkuma lahendust oma probleemile.

Pereõe töös on oluline pidevalt dokumenteerida patsiendi terviseseisundit, sest kui patsient satub järgmine kord teise sama keskuse pereõe vastuvõtule, siis on näha, millest on juba räägitud. Samuti saab ta vajaduse korral teema uuesti tõstatada ja küsida, kuidas patsiendil on vahepeal läinud ja kas ta on midagi oma elustiilis muutnud. Järjepidevus on tähtis.

Kui vestlusest hoolimata inimene ikkagi ei tunne huvi oma tervise vastu, siis mida teha?

Mõnikord inimene ei saagi oma probleemidega ise hakkama, sest seal taga on näiteks vaimse tervisega seotud probleem. Järveotsa perearstikeskuses saan ta suunata edasi keskuse vaimse tervise õe juurde. Patsiendil võivad olla depressiooni ilmingud, millest on tekkinud ülesöömine ja kaaluprobleemid. Aitamiseks on oluline mõista, millest on patsiendi probleem tingitud.

Angela Eensalu-Lind FOTO: Kadri Purje

Oleme aasta aega elanud koroonaviirusega, mis on kogu maailma mõjutanud ja muutnud. Missugune mõju on tervisekriisil teie tööle?

Kevadel oli kõigil palju teadmatust, kuid kohanesime ja tegime muudatused oma töökorralduses. Õppisime tööd efektiivsemalt tegema. Pool meie meeskonnast töötab vahetustega juba paar kuud kodukontoris. Näiteks kõnekeskus ja meilidele vastamine on meil viidud kodukontoritesse. Vahetused on kahe nädala tagant. See on mõistlik lahendus juhuks, kui tervisekeskuses kohapeal töötav meeskond peaks haigestuma ja/või jääma isolatsiooni – siis saavad kodus töötavad kolleegid tulla välja.

Kevadel tervisekriisi ajal hakati patsiente rohkem telefoni ja meili teel nõustama, kuna majja pääs oli piiratud. Inimesed on ärevad ja tahavad oma muredele vastuseid saada. Kriis on töökorralduse efektiivsemaks muutnud.