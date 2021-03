PÄEVAPOKAAL ⟩ Kuidas ma nädal aega vastutustundlikult lõbutsesin ja hullu panin

Jutukõrvaseks on Kaubamaja poolt kevadhooaja alguse puhul pressile saadetud La Gioiosa Et Amorosa Rosé Millesimato 2019, mis osutus äärmiselt värskendavalt maitsvaks. Juttu teeme aga peamiselt mängudest. Kuna pandeemia tõttu saab puhata ainult staycationi vormis, siis on väga vastutustundlik kodus istuda ja pelada. Mida oleme viimati mänginud, mis muljed olid ja mis on need klassikalised teosed, mis meid nooruses pulti kätte võtma üldse mahitasid?