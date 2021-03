KOLUMN ⟩ Ingrid von Wicca: terapeut loobus minuga koostööst, sest ma kasutavat musta maagiat!

Kunagi – enne, kui minust sai küünetehnik – käisin ma mööda ilma ringi ja kiunusin, et mitte keegi ei tee mulle geelküüsi nii, nagu ma tahan, et neid mulle tehtaks. Viimane piisk karikasse ja ma tellisin endale komplekti. Kui raske see siis reaalselt olla saab?! Ei mingeid kursusi, ainult vana hea Youtube ja Google. Sadu tunde youtube’is ja kümneid tunde googles andsid mulle väga hea ülevaate töö järjekorrast ning sellest, kuidas mida ja mille jaoks kasutatakse.