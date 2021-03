Kuna olen viimasel ajal üha enam hakanud mõtlema oma erinevatele tarbimisharjumustele, siis jäid mulle ühel hetkel silma ka oma vannitoariiulil ilutsenud pakid ühekordsete tampoonide ning sidemetega. Ikka veel kasutan ma ainult neid, kuigi need on keskkonnale kokkuvõttes väga kahjulikud. Keskkonnale ja ka minu rahakotile.

Hiljuti on mitmete lähedastega vesteldes juttu tulnud erinevatest korduskasutatavatest vahenditest, mida nemad kasutavad. Neist levinuim tundub olevat kupsik ehk menstruaalanum, millest oleme ka siin portaalis varem pika kogemusloo juba kirjutanud. Kuigi olen valmis seda tulevikus proovima, siis ei ole ta mulle miskipärast otsejoones sümpaatne. Erinevaid variante uurides jäid silma hoopiski need aluspüksid, mis on loodud päevade ajal kandmiseks.