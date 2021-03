6 üllatavat märki, et sul on emotsionaalne pohmakas

Erinevalt ekstravertidest, kes peavad sotsialiseeruma, et tunda end energiliselt ja saada jõudu, laadivad introverdid oma akusid üksinda olles, ütleb terapeut Saba Harouni Lurie Hello Gigglesile. «Ükskõik kui palju introvert ka inimesi ei armastaks – sotsialiseerumine on väsitav, kuna võtab energiat, mitte ei anna seda juurde,» ütleb ta.

Sul pole küll meditsiinilises mõttes pohmelli, küll aga võib see nii tunduda. Kliinilise psühholoogi dr Carla Marie Manly sõnul võib kurnatus olla väga suur. «Ja mida suurem üritus on, mida kauem see kestab, seda enam see sind mõjutab,» lisab ta. Samu sümptomeid võivad kogeda ka segatüüpi ekstraverdid või ambiverdid – st inimesed, kes pole puhtakujulised introverdid.