NÄDALAPROGNOOS ⟩ Kannatust, nädalalõpp aitab tervendada südamehaava!

Veenus on sisenenud värskelt südikasse Jäära märki, mis tähendab et tundeelus tekib nüüd rohkem spontaansust ning inimestel on rohkem motivatsiooni ja julgust oma huviobjekti nimel tegutseda. Tärkab vallutusinstinkt, mis toob kaasa põnevust. Nüüd ollakse valmis kartmatult oma südame kutsele järgnema.