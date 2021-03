Prints William Harryga ei nõustu: ma pole kuninglikus elus lõksus!

«Ma tundsin, et ma olen lõksus,» ütles Harry Oprah’le. «Ma ei näinud väljapääsu. Ma olin lõksus, aga ma ei teadnud, et ma olen lõksus.»

Kui temalt küsiti, mida ta täpselt silmas peab, vastas mees: «Süsteemis lõksus, täpselt nagu mu ülejäänud perekond. Mu isa ja vend, ka nemad on lõksus. Neil pole võimalik lahkuda.»

William on troonijärjekorras oma isa järel teine ning on kuninglike allikate sõnul oma rolliga ja talle valitud teekonnaga leppinud, kirjutab The Times. Allikate sõnul ei uskuvat William, et ta on Briti monarhiasüsteemis lõksus ning et prints Harry pani täiega mööda.

Perekonna suhted ei ole kindlasti lihtsad, sest arvesse tuleb võtta, et tegemist pole lihtsa isa ja poegade suhtega. «Charles on nende isa ja nende boss,» ütles ajakirjale People üks perele lähedal seisev isik. «Ja nad on talle võlgu, kuna Charles rahastab nende ametiposte kui ka elusid.»

Niisiis valitseb perekonnas jõuvahekord, mis tundub vähem perekonnana ja rohkem korporatsioonina. Pole ime, et kuninglikku perekonda ka Firmaks kutsutakse. «Charlesi ja posite vahel on alati olnud pinge, kui asi puudutab raha, sest Charlesi käes on ohjad,» lisas allikas. Harryl õnnestus vabadusse murda, kuid Williamil see luksus puudub. Tema elu on sünnist saadik paika pandud ning tal pole pääsu isa eest, kes maksab talle palka ja on 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas ka tema boss.

On võimalik, et see teema tuli kõne alla siis, kui William ja Harry lõpuks pärast kõmulist intervjuu omavahel rääkisid. Vestlus polevat olnud aga produktiivne.