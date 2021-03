PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kuidas naisena voodis hea olla?

End igaveseks optimistik tituleeriv kirjanik Maria Martins kirjutab Mediumis, et sattus kuulama populaarset seksipodcasti «Call Her Daddy», mis pani teda just selle üle mõtlema. «Niisiis otsustasin ma teha natuke uurimistööd – ja kui ma ütlen natuke, siis ma mõtlen palju,» selgitab ta, et luges kümneid artikleid ja kuulas ka, mida on öelda meestel.