TOP 20 ⟩ Need on maailma kõige lastesõbralikumad linnad

Oleme viimased 12 kuud olnud mõtteis lähedastega ja soovinud, et nad oleksid terved ning õnnelikud. Hindame värskes õhus viibimist rohkem kui kunagi varem ning see paistab silma ka CIA Landlordsi uuringus. Nimelt toodi välja 20 linna, mis on pere loomiseks ja laste kasvatamiseks kõige sobivamad.