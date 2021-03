Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Esimese maailmasõja aastail sai Alfred Kalm Vene valitsuselt lepingu sõjaväe varustamiseks konservidega. Selleks rajas ta Siberis Troitski linnas konservitööstuse. Loomulikult kolis ka pere Venemaale elama. Kui väike Aino oli kodumaal kahe-kolme aasta vanuselt mängeldes selgeks saanud saksa keele, siis uues keskkonnas ei olnud raske ka vene keele omandamine. Vanemad olid selles suhtes üksmeelsed – keelteoskus on see, mis tulevikus edu kindlustab.