Väikesed muudatused, mille saad enesetunde parandamiseks juba täna ära teha

On palju asju, mida saad juba praegu teha, selleks et vanaduses terve ja kõbus olla. Siin keskendume põhjalikumalt tegevustele, mis aitavad vältida dementsust. Selle haiguse tagajärjel hävivad peaajus närvirakud ning inimene ei tule enam enesega toime. Uuringute käigus on selgunud, et ligi 40 protsenti dementsuse juhtudest oleks saanud ära hoida, kui inimene oleks elanud veidi tervislikumalt.

Inimestel, kes on harjunud igal hommikul peekonit sööma, on haiguse tekke risk suisa poole võrra suurem. Suurbritannias on praegu ligi 850 000 dementsussündroomiga inimest ja kardetakse, et number võib küündida mõne aja pärast lausa 1,6 miljonini. Alzheimeri tõve asjatundija Sara Imarisio ning toitumisspetsialist Amanda Ursell jagavad väljaandele TheSun, mida saad juba täna ette võtta, et tagada hea tervis ka tulevikus.