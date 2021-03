Arst hoiatab: see levinud viga harjamisel teeb hambad kollaseks

Hambad muutuvad aja jooksul kollasemaks, olenemata sellest, kui palju nende eest hoolitseda.

On täiesti loomulik, et esimest korda toonimuutust märgates hakatakse hambaid tugevamini ja põhjalikumalt harjama. Loodetakse ju, et seeläbi saab kollasest lahti ja endine hambavärv taastub. Kurb tõsiasi on aga see, et tugev harjamine võib muuta hambad veelgi kollasemaks.

Hambaarst dr Tristan Peh on postitanud TikTokki video, kus ta selgitab, miks see nii on.