Arst hoiatab: valesti harjamine viib kollaste hammasteni

On täiesti loomulik, et esmakordselt toonimuutust märgates hakkavad inimesed oma hambaid tugevamini ja põhjalikumalt harjama. Loodetakse ju, et seeläbi saab kollasest lahti ja endine hambavärv taastub. Kurb tõsiasi on aga see, et tugev harjamine võib muuta hambad isegi veel kollasemaks.