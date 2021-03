5 ohumärki, et nartsissist kasutab sind «toitumiseks»

Keegi ei taha kohtuda, armuda ja siis aru saada, et inimene, keda ta on kalliks pidanud, manipuleerib temaga. Nartsissistid on ekspertmanipulaatorid. Nad on katkiste hingedega inimesed, enamasti tulevad düsfunktsionaalsest lapsepõlvest, mis tekitas neis vajaduse luua võltsidentiteet ning matta oma tõeline mina sügavale maha. Oma tõelist ennast on õppinud nad jälestama.