TOITUMISTEADLASED AVALDAVAD ⟩ Just need on kolm kõige tervislikumat veini

Veini müüva portaali wine.com andmetel kasvas veinimüük eelmisel aastal ajavahemikus 1. aprill kuni 30. september tervelt 217 protsenti, võrreldes seda eelneva aasta sama ajaga. Ilmselt ei ole see kellelegi üllatuseks, et karantiini ja eriolukorra esimese laine ajal alkoholi tarbimine kasvas ning koos sellega kerkisid eriti just veebimüüjate ostunumbrid.

Selles pole iseenesest midagi halba. Kui seda mõõdukalt tarbida, siis on vein vägagi meeliülendav viis stressirohkele päevale punkti panemiseks, seda eriti koos mõne suussulava juustuampsuga. Ammu on teada ka see, et veinil on tervisele erinevaid kasulikke omadusi. Kõige olulisem tervislikkuse piiridesse jäämise juures on muidugi see, et järgiksid tarbitavaid koguseid. Näiteks ei soovitata naisterahvastel päevas juua üle ühe klaasi veini.E