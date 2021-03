Enamasti lendavad kasutatud munakoored ju otsejoones prügi-i või kompostikasti? Siiski tuleb välja, et on inimesi, kellel on munakoortega seoses käe sees hoopis üks teine liigutus — panna need peale muna lahti löömist hoopiski munakarpi tagasi ning hiljem koos kasutamata munadega külmkappi. Kas see on aga tervisele ohutu tegevus?