Paljud inimesed on näinud sümboolseid ja tähendusrikkaid unenägusid, mis kipuvad veel tükiks ajaks painama jääma. Mõned väidavad suisa, et neil on võime unes sündmusi ette näha. All kirjeldavad mitmed eestlased oma kõige kummalisemaid unenägusid ja räägivad seikadest, mille juhtumist neil on õnnestunud uneseisundis ette tajuda.