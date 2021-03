Kohtinguekspert meestele: üksikemad olgu ainult meelelahutuslikuks kasutamiseks.

TikToki lehele @Realtalkmiami postitatud videos toob «kohtinguekspert» välja kolm põhjust, miks mehed ei peaks üksikemadega tõsiseid plaane hauduma. Loetelu alustab ta nii: «Kutid, te ei tule kunagi esikohale, lapsed on alati esikohal. See on okei, sest nii see peabki olema, kuid arvestage, et võtate alati tagaistme.»

Teiseks põhjuseks toob ta välja asjaolu, et tegemist pole meeste enda lastega ning seetõttu ei saa nad neid ka distsiplineerida. «Kui te lahku lähete, siis jääte neist ilma, sest teil pole neile mingit õigust,» lisab ta ning hoiatab siis: «Ja viimaks peaksite kulutama laste peale, kes on teise mehe vastutus.»

«See on satiir, eks? Ütle mulle, et see on satiir. Ei saa ju olla mehi, kes päriselt niimoodi mõtlevad?»

Muidugi on tal kõikidele meestele video lõpus ka üks «soe» soovitus: «Kutid, üksikemad olgu ainult meelelahutuseks. Kaitske ennast ja oma rahakotti. Rahu.»

Inimesed olid antud nõuannetest hämmingus, kui mitte päris kõik ei jäänud sõnatuks. «Üksikemana kasutan võimalust öelda... See on okei vennike, me poistega ei mängi!» kirjutas üks.

«Ainult meelelahutuseks? See on rämps. Kui räägite niimoodi avalikul platvormil, siis ma ei taha mõeldagi, mida te privaatselt teete.» kirjutas teine.

