Veenuse tsüklid ehk mida me suhetes õpime

Homme hommikul kell 08.57 teeb Veenus täpse ühenduse Päiksega, mis juhtub korra aastas. Seekord toimub see Jäära märgis. See on oluline hetk Veenuse tsüklilises liikumises, mida me Maalt jälgides näeme. Kuna Veenus mõjutab meie suhteid, armastamisvõimet ja samuti võimet tunda end armastatuna ning nautida elu, on Veenuse tsükkel tervikuna omaette õppetund ja teekond, mille käigus saame antud valdkonnas olulisi kogemusi.