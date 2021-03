PROOVISÕIT ⟩ Uue Peugeot 3008 juures on üks ebameeldiv asi

Seda enam oskan hinnata, kui tagumiku all ja käte vahel on isend, keda saab täielikult usaldada. 3008 puhul see just nii oligi. Mul tekkis esimesest hetkest auto vastu nii sügav usaldus, et kui ma käed roolilt ära võtsin, sain tõdeda, et ta tõepoolest hoiabki meid kenasti jätkuvalt teed. Jah, muidugi hakkas ta ka kohe piiksuma ja nõudis, et ma käed roolile tagasi paneksin – aga 3008 on täiesti võimeline ise jälgima, kas sa püsid kenasti piirjoontes ja keset teed, hoiab ise kiirust ja pikivahet ning kui eessõitev auto mingil põhjusel pidurdab, pidurdab ka 3008.