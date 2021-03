Redditis on väga populaarne alaleht nimega AITA (ingl. Am I The Asshole), mille näol on sisuliselt tegemist nõuandefoorumiga, kus küsitakse keeruliste situatsioonide kohta nõu ja soovitakse teada, kes täpselt jobuna käitus. Mõned seal kirjeldatud situatsioonid aga võtavad tõsiselt pead vangutama.