Miinuskraadid, mütsi kandmine, õhuniiskus ja kuuma veega pesemine teevad juustega oma töö. Kui sa pole juukseid peeglist vaadates sugugi rahul, siis sa pole ainus! Paljud naised tunnevad, et nende kiharad on kevade saabudes tuhmid, sasised ja meenutavad olemuselt heina. Õnneks on mitmeid koostisosi, mille abil saad oma räsitud juustele taas elu sisse puhuda!