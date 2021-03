1930ndatel alustas väljaanne Farmer’s Almanac kuuteemalise informatsiooni avaldamist, võttes seejuures arvesse ka põlisrahvaste teadmisi. Märtsikuise täiskuu kohta on öeldud eri hõimudes erinevalt, seejuures on see kandnud nime varese-, kooriku-, mahla-, suhkru- või ussikuu.

Mõned neist nimedest viitavad ilmselgelt tõsiasjale, et soojemates piirkondades on juba käes aeg puumahla jaoks. Põhjapoolsemate hõimude jaoks tähendas aga vareste vääksumine, et talv on lõppenud. Koorik viitab öökülmadele, tänu millele meil hommikuti maa astumise all ikka veel krõbiseda võib. Lõunapoolsemad hõimud nägid aga hommikuti maapinnal ussikesi, kes maa sulades taas liikvele vingerdasid.