KUHU MINNA? ⟩ Külasta selle kevade Eesti ilusamaid instakohti

Mereäär Suurupis

See ei näe eestimaine välja...ja kui aus olla, võib selline vaade avaneda seal igal aastaajal, aga ometi on selles värvidemängus ja asukohas omajagu kevadist värskust, tärkamist ja helgust, mis teeb sellest suurepärase asukoha Instagrami piltide tegemiseks.

Majakivi matkarada

Kõpu tuletorn

Tuhu raba

Oidrema-Tuhu soostik on Lääne-Eesti üks suurimaid, aga ka noorimaid soostikke, mis asub vaid 10 km kaugusel merest. Raja alguses asub unikaalne vaatetorn «Trepp» mis valmis koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga.

Endla looduskaitseala

Endla looduskaitseala asub Pandivere kõrgustiku lõunaosas. Kaitseala suurus on 10 110 hektarit. Kaitsealal asub palju jäänukjärvi, millest suurim on Endla Sinijärv. Ühed tähtsaimad kaitseala objektid on rabad.