Tunne, et oled oma lapsele pannud vale nime, pole vanemate seas tegelikult sugugi haruldane. Ikka juhtub, et olenemata sellest, kui kindlad vanemad enne beebi sündi mõne nime headuses ning ilus on, võib selle igapäevane kasutamine tekitada neis ikkagi vale või halva tunde.