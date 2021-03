NAISTEJUTUD ⟩ Lihtne põhjus, miks lastega keskealine naine on tööturu suurim väärtus

Põhjus, miks tegelikult on lastega keskealine naine tööturul suurim väärtus, on tegelikult lihtne. Need on naised, kes on omandanud nii palju väärtuslikke koolitusi, mida ükski tööandja kinni ei maksa. Nad on eksperdid vastutuses, logistikas, ajajuhtimises, meeskonnajuhtimises, riskide hindamises ja ka võtmises ning paljus muus. Seega, naised, kõik nüüd tipa-tapa palka juurde küsima!