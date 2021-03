Paljud inimesed on väga löödud sellest, et rannahooaeg hiilib salamisi aina lähemale, kuid jõusaalid on kinni ja kuidagi peab end vormi ajama koduste vahenditega. Neile meestele, kes kaaslase leidmise nimel kodus veekanistritega maniakaalselt kükke teevad, on aga häid uudiseid! Viska hantlid kus see ja teine, sest täiuseni viimistletud lihased naistele enam peale ei lähe.