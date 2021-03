PÜKSIKULÕIGETE VÄLIMÄÄRAJA ⟩ Siluetti vormivast pesust stringide ning tangadeni

On üldteada tõde, et vanad eestlased aluspesu ei kandnud. Seeasemel olid naiste alusrõivaiks pikk linane särk ning selle peal maani ulatuv õhuke villane alusseelik. Aluspesu kandmise "mood" hakkas maarahva seas levima alles 20. sajandi esimestel kümnenditel, kuid paljud 19. sajandi teisel poolel sündinud naised keeldusid elupäevade lõpuni mõisapreilide ja kõrgema klassi veidruseks peetud aluspükse kandmast, jäädes ikka omade liistude juurde. 1940ndateks oli vabrikus toodetud aluspesu aga juba suhteliselt levinud riideese.

Mujal maailmas on aga niudevöösid ja lihtsamat sorti ümber mähitavaid pesuesemeid kantud aga juba peaaegu 7000 aastat. Selle ajaga on erinevaid lõikeid ja stiile olnud ilmselt lugematu arv ning palju olenes nende kujunemisel ka sellest, millises kliimas aluspesu kanti. Tänapäevases globaliseerunud maailmas piirkonniti enam aluspesul eriti suuri erinevusi ei ole ning kõik lõiked ja mudelid on üleilmselt väga sarnased, vaadates vastu nii Kanada, Eesti kui ka India pesupoodidest.