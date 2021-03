Enamik inimesi nõustub, et süütuse kaotamine on sageli ebameeldiv ja piinlik kogemus, kuid 22-aastase Sumaiya Ahmedi jaoks lõppes see suisa traagiliselt. Sumaiya kaotas süütuse 17-aastaselt ja see kogemus oli kõike muud kui meeldiv. Noor ajakirjanik selgitab, kuidas tema esimene seks haiglakülastuse ja surmahirmuga lõppes: