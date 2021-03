Lööme nädala lahti kreekapärase omletiretseptiga, mida on hea valmistada näiteks eelmisel õhtul ette, kui tead, et hommikusöök tuleb järgmisel päeval kiire. Lihtsalt kata ahjuvormitäis küpsetamata Tegemist on toitva ning köögiviljadega täidetud roaga, mille abil on lihtne ära toita ka suurem hulk inimesi.