Kardioloog paljastab, millist hormooni peaksime tunduvalt rohkem tarbima

Melatoniini näol on tegu und soodustava hormooniga, mis annab kehale märku, et on aeg maha rahuneda ja hakata uinumiseks valmistuma. Enne uinumist tuleks tarbida unehormooni sisaldavaid vahepalasid, mis aitavad meelel ja kehal rahuneda ning tagavad mõnusa ööune. Kardioloog ja kirjanik Steven Gundry kinnitab väljaandele Mindbodygreen, et tegelikult on melatoniinil meie organismis veel üks tähtis roll, mis pole sugugi unega seotud. «Tuleb välja, et melatoniin võib olla mitokondrite jaoks kõige olulisem antioksüdant,» selgitab kardioloog.