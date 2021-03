Päevaleht hõiskas 20. juulil 1935, et on leitud «eestlanna, kes tõesti on täht». Selleks tunnistati Aleksandra Frisch-Sveshinskaja-Svenska, kes olevat maailmakuulus baleriin ja lauljanna. Eestis polnud enamik inimesi temast midagi kuulnud, aga see ei lugenud, sest preili olevat ju tuttav Rootsi kuninga Gustav V, Walesi printsi ja isegi filmitähe Ramon Novarroga. Igal juhul sai ta ka siin oma 20 minutit kuulsust, esinedes raadio ringhäälingus.