SODIAAGISALADUSED ⟩ Retrograadsus - kas aeg liigub kiiresti või aeglaselt?

Tihti räägitakse planeetide retrograadsusest ehk näiliselt tagurpidi liikumisest. Maalt vaadatuna paistab meile, et planeet liigub tagasi, kui ta on oma orbiidil Maa suhtes vastavas kohas. Kõik planeedid, peale valguskehade Päikese ja Kuu, on mingil hetkel oma teekonnal retrograadsed. Kõige sagedamini juhtub seda Merkuuriga - lausa kolm korda aastas. Samas kaugemad ja aeglasemalt liikuvad planeedid võivad veeta retrograadselt koguni ligi pool aastast.