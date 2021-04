MOSKVA BLOKAAD ⟩ Uroloogid mures: Venemaal levib ravimitele resistentne suguhaigus

Ekspert esines saates «Siin Moskva», et haiguse nimi on genitaalide mükoplasmoos. Terviseameti andmetel on mükoplasmoosi tekitaja bakter nimega Mycoplasma genitalium, mis põhjustab klamüüdiaga sarnanevat suguteede põletikku. Mükoplasmoos võib põhjustada naistel rohkenenud voolust, vahekorrajärgset veritsust ja valu alakõhus. Meestel võib esineda limast eritist kusitist või valulikku urineerimist.

Tavaliselt allub mükoplasmoos ravile, oluline on see õigel ajal avastada. Venemaal ringlev infektsioon aga on Grekovi sõnul antibiootikumidele resistentne, mis tähendab, et see praktiliselt ei allu ravile. Haigus võib lõppeda mitteravimise korral väikese vaagna põletikulist haigust, emakavälist rasedust, viljatust nii meestel kui naistel.