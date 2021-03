View this post on Instagram

Texasest pärit Maddie Lambert jäi rasedaks juba 13-aastasena. Neiu sõnul ei olnud kõige jubedam mitte teadmine, et temast saab peagi ema, vaid järjest postkasti saabuvad ähvarduskirjad. «Mulle öeldi, et loodetavasti suren last ilmale tuues,» räägib tüdruk kurbusega.