Texasest pärit Maddie Lambert jäi rasedaks juba 13-aastase tüdrukutirtsuna. Neiu sõnul ei olnud kõige jubedam mitte teadmine, et temast saab paari kuu jooksul ema, vaid järjest postkasti potsatavad ähvarduskirjad. «Mulle öeldi, et loodetavasti suren last ilmale tuues,» tõdeb tüdruk kurbusega.