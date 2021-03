SAATUSE VIMKA ⟩ Petta saanud naine: armusin oma abikaasa armukese mehesse

«Sain teada, et mu abikaasa petab mind. Ka selle naise mees sai teada, et teda petetakse ning sellest ajast peale olime piisavalt seotud, et see kõik armastuseks muuta. Tundub keeruline, eksole? Uskuge mind, see ongi.

Hilisõhtused töökõned, kiireloomulised tööreisid ja salatsemine olid kõik ilmsed märgid, et midagi on teoksil. Mu mehel oli kõrvalsuhe. Ja isegi kui see tegi südamele haiget, olin kindel, et saan teada, kes see naine on. Kas see oli keegi noorem või ilusam kui mina? Vanus oli mulle piisavalt järele jõudnud, nii et võiski arvata, et mu mees ihkas pigem nooremaid. Mu kõhutunne ütles, et tal on armusuhe. Tundsin end petetuna reedetuna. Meie abielu oli edukas, meid armastati paarina ja meie suhtes polnud porbleeme.