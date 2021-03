Kodukontori uued kuldreeglid: just nii oled kodus produktiivne ega põle läbi

Lahendatud suhteprobleemid

Pingevaba kodu ja harmoonilised peresuhted tagavad muuhulgas ka hea keskkonna töö tegemiseks. Kes on aastaid olnud keerulises suhtes, aga pole üritanud probleeme enda jaoks lahendada, on aeg suhe korda teha, sest enam ei saa põgeneda tööle ega kodust välja. Pärast eelmise kevade eriolukorda oli näha, et toimus palju lahkuminekuid, kuid ka abielu registreerimisi. See aeg võib tähendada ka üksteise taasavastamist.

Loe märke

Koroona-aasta on toonud psühholoogidele rohkem vastuvõtte ning näha on, et senisest palju rohkemate pöördumiste põhjuseks on just läbipõlemine. Selleks, et läbipõlemist vältida, tuleb panna tähele sellele seisundile eelnevaid märke. Kes on korra läbipõlenud, oskavad need hästi ära tunda. Esimesel korral kipume ikka neist mööda vaatama või seostama neid teiste asjadega. Teinekord kaldume ka lihtsalt enesepettusele ega taha endale tunnistada, kui halvasti ennast tegelikult tunneme.

Kui oled hakanud kergesti ärrituma, väsid kiiresti ning tajud töö osas motivatsiooni langust, siis see on piiri tõmbamise koht, et läbipõlemist vältida.

Läbipõlenud inimesed jõuavad psühholoogi juurde tavaliselt väikese viivitusega. Kevadine eriolukord näitas ka seda, et vastuvõtule jõuti alles sügisel. Üldiselt võtabki see ligi pool aastat aega enne kui saadakse aru, et piir on ületatud ja ressursid on ammendunud.

Kindel tööaeg ja ruum

Kodukontoris on väga raske hoida vahet töö- ja puhkeajal. Kõik tundub olevat justkui tööaeg. Selleks aga tuleb enda jaoks teha reegel, mis kellast alates on puhkeaeg.

Kodus on ka palju segajaid. Oleme harjunud kodus tegema koduseid toimetamisi. Kui viibime koduses keskkonnas, tuletavad ennast meelde igasugused argised toimetused ning tekib rööprähklemine, kus proovime koduste toimetamiste kõrvalt töö asju teha. Nii läheb keskendumine katkendlikuks. Selleks, et kodus olles tuleks töötegemine sama hästi välja kui kontoris, tuleks tööd teha selleks eraldi ruumis. Kui eraldi toa võimalust pole, siis võiks selleks tekitada eraldi nurgakese.

Aeg iseendale

Ära alahinda aega iseendale. Väikeste lastega perede kõrvalt on näha, kuidas enamus aega läheb lastega tegelemise peale ning paari oma ajast jääb puudu, samuti ajast iseendale. Üksiolemise aega on vaja, et kõik muu toimiks. See, kui palju hetki iseendale keegi vajab, on individuaalne. Siin ei saa öelda, et kõigile sobib tund aega päevas.

Korralik unerežiim

Kuigi otseselt ei ole enam paljudel vajadust varakult ärgata ning töötegemine nihkub samuti hilisõhtusse, mõjub selline graafik pikemaajaliselt siiski laastavalt. Kui lähed pidevalt magama öösel kell kolm ning ärkad lõuna paiku, siis tunned mõne aja möödudes kurnatust. Proovi magama minna enne südaööd. Ideaalis võiks sellele eelneda puhkeaeg, mitte intensiivne töötamine.

Ära unusta plusse