Ilmselt on väga vähe inimesi, kes suudavad üheks söögikorraks täpselt paraja koguse riisi valmistada ning veidi riisi jääb poti põhja üle. Aga mida sellega järgmisel päeval teha? Järgmine retsept on hea uudis kõigile neile, kes riisi alati veidi liiga palju keedavad, sest just külm, eelmisel päeval valmis keedetud riis on järgneva retsepti jaoks ideaalne koostisosa. Lisa vaid paar munda, peekonit ning köögivilju ja saadki ideaalse roa näiteks hommikusöögiks!