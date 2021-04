Ilmselt on Tuuli Roosma nime kuulnud igaüks, kes on viimase kahe aastakümne jooksul kodumaist televisiooni kasvõi poole silmaga vaadanud. Aga kes ikkagi on värskes telesaates figureeriv, «Tuuli Roosma meheks» tituleeritud Arbo Tammiksaar ning kas asjad on nende peres tõesti nii, nagu teleekraanilt paistab?

Paar aastat tagasi tuli mul see mõte, et võiks midagi sellist teha. Aga seni oli see jäänud ikka minu enda laiskuse taha. Naisest lahti ütlemine on muidugi ainult selle sarja keskne lugu. Kuid saadet tehes on lihtsalt suurepärane võimalus pilada iseennast ja kõike seda, mida sinu kohta räägitakse. Näidata kõiki neid asju veel suuremana ja pärast imestada kõrvalt, et kas nii tõesti võikski olla? Mingis mõttes on päris lõbus ennast täielikult lolliks teha, see on ikka väga vabastav.